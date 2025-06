Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bewohnerin nach Gebäudebrand verstorben

Dietzenbach (ots)

Gestern brach gegen 20:45 Uhr im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Offenbacher Straße im Bereich der 20er Hausnummern ein Feuer aus. Ersteintreffende Einsatzkräfte mussten feststellen, dass eine Wohnung im Erdgeschoss bereits in Vollbrand stand. Ein Übergreifen des Feuers auf die umliegenden Wohnungen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Einige der etwa 30 Bewohner des Hauses mussten durch die Feuerwehr per Leiter aus dem Haus gerettet werden. Sämtliche Bewohner wurden anschließend medizinisch untersucht. Zwei Bewohner wurden aufgrund von Rauchgasinhalationen vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Eine 34-jährige Bewohnerin der Brandwohnung im Erdgeschoss verstarb jedoch wenig später an den Folgen des Brandes.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner konnten durch die Stadt Dietzenbach oder über Angehörige anderweitig untergebracht werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Polizei zu melden.

Offenbach am Main, 09.06.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell