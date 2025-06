Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Weiterer Zeugenaufruf wegen Straßenverkehrsgefährdung in Gelnhausen

Gelnhausen (ots)

Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss von Freitagvormittag gegen 09:40 Uhr in Gelnhausen, Hanauer Landstraße, (wir berichteten) sucht die Polizei weitere Verkehrsteilnehmer als Zeugen für einen Vorfall, der sich nur wenige Minuten vorher in der Gelnhäuser Straße (50er Hausnummern) unter Beteiligung der späteren, unfallverursachenden Mazda-Fahrerin ereignete. Eine Mutter stand mit ihrem 8-jährigen Sohn an einem Fußgängerüberweg und wartete auf das grüne Licht zum Überqueren der Straße. Als die Fußgängerampel grün zeigte, gingen sie auf die Straße. Zu diesem Zeitpunkt überholte die Mazda-Lenkerin alle an der dort für Pkw rot zeigende Ampel. Die Zeugin erkannte die gefährliche Situation und zog ihren Sohn zurück auf den Gehweg. Der Mazda setzte seine Fahrt unvermindert nach überqueren der roten Ampel in Richtung Meerholz fort. Im weiteren Verlauf mussten entgegenkommende Fahrzeuge dem Mazda ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Diese Autofahrer, aber auch die Fahrzeugführer an der roten Ampel werden gebeten, sich mit der Polizei Gelnhausen telefonisch unter der Rufnummer 06051-827-0 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 08.06.2025, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell