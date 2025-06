Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des versuchten Tötungsdelikts: Unbekannter soll auf Fahrzeug geschossen haben - Ermittlungen dauern an

Hanau und Maintal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cb) Nachdem am Freitagabend kurz nach 20 Uhr Mitteiler einen Audi Q5 mit mehreren Einschusslöchern auf einem Anwohnerparkplatz in der Berliner Straße feststellten und die Polizei hinzuriefen, haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war der 25-jährige Fahrzeugführer gemeinsam mit einem 26-Jahre alten Begleiter am Freitagnachmittag in der Hanauer Innenstadt unterwegs. Die beiden Personen trafen kurz nach 16 Uhr in der Ameliastraße mit einer ihnen unbekannten männlichen Person. Diese habe dann mehrfach mit einer scharfen Waffe auf das angemietete Fahrzeug geschossen. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt und flüchteten mit dem Audi Q5 anschließend in Richtung Maintal. Dort stellten sie den beschädigten Wagen auf dem Parkplatz ab.

Noch am Abend fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen in der Ameliastraße in Hanau sowie in der Berliner Straße in Maintal statt.

Für die weiter andauernden Ermittlungen suchen die Beamten nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 07.06.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

