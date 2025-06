Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 56-Jährige bei Wohnungsbrand verletzt

Maintal (ots)

(lei) Ein gegen 16 Uhr gemeldetes Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Goethestraße in Bischofsheim hat am Freitagnachmittag Feuerwehr und auch Polizei ausrücken lassen. Der Brand, der in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen war, entwickelte sich rasch zum Vollbrand, der nach etwa einer halben Stunde gelöscht werden konnte. Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner mussten den Gebäudekomplex zwischenzeitlich verlassen. Eine 56-jährige Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Weitere Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.

Die betroffene Wohnung ist vorübergehend unbewohnbar und der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich vermutet. Zeugen hörten unmittelbar vor Brandausbruch einen Knall, der wahrscheinlich von einer Gaskartusche eines Grills herrührte. Ob dies der Grund war, warum das Feuer ausbrach, ist noch weitgehend unklar und soll nun durch kriminalpolizeiliche Brandermittler aufgeklärt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell