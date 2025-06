Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mazda-Fahrerin wohl unter Alkoholeinfluss unterwegs: Kollision mit mehreren Fahrzeugen

Gelnhausen (ots)

(cb) Am Freitagvormittag ereignete sich auf der Hanauer Landstraße (50er-Hausnummern) ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ursächlich für den Unfall könnte mitunter der Alkoholpegel der Mazda-Lenkerin gewesen sein. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille, weshalb die 33-Jährige aus Gelnhausen eine Blutprobe abgeben musste. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 9.40 Uhr zum Unfall. Bei diesem kollidierten ein brauner Mazda, ein weißer Fiat sowie ein Toyota miteinander. Die unfallverursachende Lenkerin des Mazda flüchtete daraufhin, laut Zeugenangaben, zu Fuß von der Unfallstelle. Sie konnte durch die hinzugerufenen Ordnungshüter im Bereich einer Tankstelle angetroffen werden. Gegen ihre vorläufige Festnahme setzte sie sich zur Wehr, sodass sie durch die Beamten gefesselt werden musste. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen die Gelnhäuserin unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte telefonisch mit der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 in Verbindung.

