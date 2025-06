Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 24-Jähriger verletzt: Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung; Pflegekraft vertreibt Einbrecher; Schwarzer Hyundai angedotzt: Zeugen gesucht und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schwarzer Hyundai angedotzt: Zeugen gesucht - Mühlheim / Lämmerspiel

(cb) Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Donnerstag einen schwarzen Hyundai Kona beschädigte. Die Fahrzeugführerin parkte den schwarzen Wagen gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand der Goerdelerstraße ab. Als sie nach 45 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug nun am Heck Beschädigungen aufwies. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 an die Polizeistation Mühlheim.

2. 24-Jähriger verletzt: Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung - Dreieich

(lei) Mit einer Schnittverletzung am Bein ist ein 24-Jähriger in der Nacht zu Freitag in ein Krankenhaus gekommen. Nach eigenen Angaben sei er von zwei bis drei Angreifern aus unbekannten Gründen gegen 1.20 Uhr in der Schlagfeldstraße (40er-Hausnummern) attackiert worden, ehe die dunkel Gekleideten das Weite gesucht hätten. Deswegen ermittelt die Polizei nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen zu dem angezeigten Vorfall. Hinweise bitte an die Polizeistation Neu-Isenburg (Rufnummer 06102 2902-0).

3. Pflegekraft vertreibt Einbrecher - Dreieich / Buchschlag

(cb) Einbrecher versuchten am Freitag kurz nach 2 Uhr in ein Einfamilienhaus im Hubertusweg (10er-Haunummern) einzubrechen, als die im Haus anwesende Pflegekraft die Maskierten bemerkte und diese daraufhin flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Unbekannten zuvor über ein aufgehebeltes Kellerfenster in den Keller des Hauses ein und durchsuchten diesen. Im Anschluss begaben sie sich in die Garage durchwühlten diese und nahmen von dort eine Teleskopleiter. Die Leiter lehnten sie dann an die Vorderseite des Hauses an und kletterten auf dieser zum zweiten Obergeschoss. Dort wurde die Pflegekraft auf den Einbrecher auf der Leiter sowie seinen im Vorgarten wartenden Komplizen aufmerksam. Beide Täter flüchteten nach ihrer Entdeckung zu Fuß in Richtung Hubertusweg. Der am Kellerfenster entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegengenommen.

4. Zwei Männer gerieten aneinander - Rödermark / Ober-Roden

(cb) Warum zwei Männer am Donnerstag, gegen 14.50 Uhr, im Breidertring (100er-Hausnummern) aneinander gerieten ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Laut derzeitigen Erkenntnissen sollen sich ein 50-Jähriger und eine 35-jähriger Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Als einer der Kontrahenten am Boden lag, soll der andere auf diesen eingetreten haben. Die Beamten in Dietzenbach haben die Ermittlungen wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06074 837-0 entgegen.

Offenbach, 06.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

