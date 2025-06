POL-OF: Blitzermeldung

Bad Soden-Salmünster (ots) - (lei) Rund 200.000 Euro an Sachschaden, so die erste Einschätzung, sind bei einem Dachgeschossbrand am späten Donnerstagnachmittag in der Ulmenstraße entstanden. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei, die gegen 17.55 Uhr durch den Notruf eines Bewohners zu dem Einfamilienhaus alarmiert wurden, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht ...

