Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Scooter-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Hanau (ots)

(lei) Mit schweren Kopfverletzungen ist ein 24-Jähriger am Donnerstag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Verkehrsteilnehmer hatten ihn gegen 22 Uhr in der Hafenstraße (10er-Hausnummern) auf der Fahrbahn liegend aufgefunden, umgehend erste Hilfe geleistet und den Notruf gewählt. Offenbar war der junge Mann zuvor mit einem E-Scooter gestürzt, der neben ihm auf der Straße lag. Ein Rettungswagen brachte den 24-Jährigen mit Verdacht auf innere Blutungen zur Notoperation in die Klinik. Zeugen, die Angaben zum mutmaßlichen Sturzgeschehen machen können, wenden sich bitte an die Wache des Polizeireviers Hanau (06181 100-120).

