POL-OF: Schnelle Festnahme: Mann soll Kinder auf Spielplatz belästigt haben

Dreieich-Sprendlingen (ots)

(cb) Ein 63-jähriger Mann soll am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, auf einem Spielplatz im Sudetenring vier Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren sexuell belästigt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Mann auf dem Spielplatz zwei Kinder im Alter von sieben und acht Jahren nach etwas zu Essen gefragt haben. Nachdem die Kinder ihm etwas von ihren Snacks abgaben, habe der Mann aus Dreieich eines der Kinder ungefragt auf die Wange geküsst. Das zweite Kind hielt er kurz an der Schulter fest. Nur kurze Zeit später habe sich der 63-Jährige zu zwei 13-jährigen Mädchen auf eine Parkbank gesetzt. Laut Zeugenaussagen soll er den Teenagerinnen Kussgesten zugeworfen haben. Zudem soll er die Mädchen aufgefordert haben, ihm in den Wald zu folgen. Als die Mädchen daraufhin flüchteten habe der Mann an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die hinzugerufene Polizei konnte den mutmaßlichen Täter sofort in unmittelbarer Nähe festnehmen. Der Tatverdächtige wurde auf der Polizeidienststelle unter anderem erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats dauern an. Weitere Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummern 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 06.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

