Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Stefan Kaaden übergibt Staffelstab an Marc Göbel: Führungswechsel bei der Polizeidirektion Offenbach

Bild-Infos

Download

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

(lei) "Die Stadt und der Landkreis Offenbach verdienen eine starke Polizei - engagiert, modern, verlässlich und auch menschlich. Dafür stehe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen ein. Mein Ziel ist es, die Polizeiarbeit hier in der Region konsequent weiterzuentwickeln - im Dialog mit der Bevölkerung und im Schulterschluss mit allen Sicherheitsbehörden. Die Gestaltungsmöglichkeiten hierzu sind groß und ich freue mich sehr auf diese Aufgabe", sagt Marc Göbel, der seit 1. Juni offiziell neuer Leiter der Polizeidirektion Offenbach ist.

Der 49-Jährige ist bereits seit Anfang des Jahres kommissarisch in dieser Funktion tätig. Polizeipräsident Daniel Muth gratulierte ihm jüngst zu seiner nun auch dauerhaften Rolle als neuem "Chef" für die Stadt und den Landkreis Offenbach.

"Marc Göbel bringt nicht nur tiefgehende fachliche Expertise, sondern auch ein hohes Maß an Empathie und Verantwortungsbewusstsein mit. Und er steht für effektive und bürgernahe Polizeiarbeit. Ich bin froh, dass wir ihn für diese herausfordernde Position gewinnen konnten. Durch seine Funktionen in verschiedenen Spitzenämtern der Hessischen Polizei bringt er langjährige Erfahrung mit, die er gezielt einbringen wird, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken", führte Polizeipräsident Daniel Muth aus, der sich über die Besetzung dieser wichtigen Stelle mit dem Leitenden Polizeidirektor und auch auf die weiterhin gute und enge Zusammenarbeit mit ihm freute.

Mit sieben Polizeistationen, drei regionalen sowie einer zentralen Ermittlungsgruppe, einer Operativen Einheit sowie rund 500 Bediensteten ist die Polizeidirektion Offenbach, die städtische mit ländlichen Strukturen bündelt, nicht nur eine abwechslungsreiche Wirkungsstätte, sondern hält auch vielfältige Aufgaben bereit, so etwa Versammlungslagen oder Spiele des Fußballvereines Kickers Offenbach am Bieberer Berg, die polizeilich begleitet werden. Mit rund 490.000 Einwohnern auf rund 400 Quadratkilometern Zuständigkeitsfläche zählt diese Polizeidirektion zu den dichtbesiedelsten Polizeidirektionen in Hessen. Dass der 49-Jährige auch diesen Bereich weiterhin erfolgreich führt, steht für den Behördenleiter außer Frage, hat Göbel doch in seiner bisherigen polizeilichen Laufbahn viele herausragende Ämter souverän bekleidet.

Zur Person:

Marc Göbel ist privat im Lahn-Dill-Kreis verwurzelt und begann vor über 28 Jahren seine Karriere bei der Hessischen Polizei. Nach seinem Studium für den gehobenen Dienst versah der zweifache Familienvater zunächst Dienst bei der Bereitschaftspolizei. Von 2006 bis 2010 verschlug es ihn nach Mittelhessen, wo er bei den Polizeistationen in Bad Vilbel und Wetzlar Streifen- und Ermittlungsdienst tätig war. Nachdem weitere Verwendungen im Stabs- und Präsidialbereich in Gießen folgten, war der 49-Jährige vor seinem Studium für den höheren Polizeivollzugsdienst noch kommissarisch Leiter der Polizeistation Gießen-Süd. Nach dem zweijährigen Studium führte ihn sein Weg 2012 ins Landespolizeipräsidium nach Wiesbaden, ehe er im Jahr darauf erstmals ins Polizeipräsidium Südosthessen wechselte - als Leiter der Führungsgruppe der Polizeidirektion Main-Kinzig. Danach folgten weitere Stationen in Frankfurt und erneut in Gießen, wo er auch die dortige Polizeidirektion leitete. Ende 2019 übernahm er dann das Amt als Leiter des Abteilungsstabes des Polizeipräsidiums Mittelhessen, ehe er nun erneut ins Rhein-Main-Gebiet wechselte. Zudem leitete er eine Arbeitsgruppe, die für die Einführung der Mitteldistanzwaffe (G 38) bei der Polizei verantwortlich war. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit in der Natur, ist sportlich aktiv und leidenschaftlicher Taucher.

Behördenleiter Muth verabschiedete zwischenzeitlich auch seinen Amtsvorgänger, Stefan Kaaden, und sprach ihm seinen Dank für die hervorragende Arbeit aus, die er bis zuletzt mit großem Engagement ausübte. Der 62-Jährige stand die vergangenen acht Jahre an der Spitze der Offenbacher Polizeidirektion und ging mit Ablauf des Monats Mai in den wohlverdienten Ruhestand.

Das Polizeipräsidium Südosthessen wünscht Marc Göbel weiterhin alles Gute für seine Funktion sowie stets ein glückliches Händchen und bedankt sich bei Stefan Kaaden für die geleisteten Dienste, begleitet mit den besten Wünschen für seine Pension.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach, 05.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell