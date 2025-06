POL-OF: Täter flohen mit Handys und E-Scooter und Werkzeuge und Baumaschinen von Baustellendieben mitgenommen

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Täter flohen mit Handys und E-Scooter - Maintal / Bischofsheim

(cb) Am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür eines 21-Jährigen in der Löwenseestraße. Dieser öffnete seinem vermeintlichen Bekannten die Tür. Als der junge Mann erkannte, dass neben diesem noch drei Maskierte Einlass fordern, drückte er die Tür schnell zu. Doch die vier Stehengelassenen sollen nicht lange gezögert haben und die Tür eingetreten haben. In der Wohnung kam es schließlich zu einem Handgemenge, bei dem auch ein Messer gezeigt worden sein soll. Schließlich erbeuteten die drei Maskierten vom Wohnungsinhaber mehrere Handys sowie einen E-Scooter und flüchteten. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten die Polizei zu vier Tatverdächtigen im Alter von 17 bis 24 Jahren. Ein zuständiger Richter ordnete noch in der Nacht die Wohnungsdurchsuchungen bei den vier Maintalern an. Diese polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Handys oder des E-Scooters, dafür konnten die Beamten jedoch in einer Wohnung Betäubungsmittel sowie entsprechendes Verkaufsequipment sicherstellen. Gegen den Wohnungsinhaber wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet. Bei den vier Tatverdächtigen erfolgte die vorläufige Festnahme zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung.

2. Werkzeuge und Baumaschinen von Baustellendieben mitgenommen - Rodenbach

(cb) Aus einem im Bau befindlichem Einfamilienhaus in der Milchstraße (einstellige Hausnummern) haben Baustellendiebe Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro mitgenommen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr. Die Beamten der Polizeistation Langenselbold bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 05.06.2025, Pressestelle; Thomas Leipold

