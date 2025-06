POL-OF: Crossrad aus Gartenhütte gestohlen

Obertshausen (ots) - (lei) Nach einem 20 bis 40 Jahre alten Autoaufbrecher haben mehrere Polizeistreifen am frühen Donnerstagmorgen gefahndet, nachdem dieser in der Frankfurter Straße 12 einen geparkten Renault Trafic aufgebrochen hatte. Kurz vor 1 Uhr in der Nacht hatte ein Zeuge den schlanken Unbekannten per Notruf gemeldet, wie er sich an dem weißen Kastenwagen ...

mehr