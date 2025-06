Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schlanker Autoknacker gesucht: Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Obertshausen (ots)

(lei) Nach einem 20 bis 40 Jahre alten Autoaufbrecher haben mehrere Polizeistreifen am frühen Donnerstagmorgen gefahndet, nachdem dieser in der Frankfurter Straße 12 einen geparkten Renault Trafic aufgebrochen hatte. Kurz vor 1 Uhr in der Nacht hatte ein Zeuge den schlanken Unbekannten per Notruf gemeldet, wie er sich an dem weißen Kastenwagen zu schaffen machte.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die seitliche Schiebetür aufgeschnitten wurde, um das Fahrzeug zu öffnen. Aus dem Laderaum entwendete der komplett schwarz gekleidete, maskierte Dieb anschließend mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 3.000 Euro, ehe er auf einem schwarzen Fahrrad mit zwei großen Gepäcktaschen hinten dran in Richtung Egerländer Platz verschwand. In diese hatte er offenbar die Beute gepackt.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein weiteres Fahrzeug in der Frankfurter Straße 51 festgestellt werden, das auf gleiche Weise geöffnet wurde. Ob aus dem weißen Mercedes Vito etwa gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen wird angenommen; die Kriminalpolizei ermittelt jetzt hierzu und sucht weitere Zeugen (069 8098-1234).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell