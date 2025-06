POL-OF: "Kinder im Blick": Kontrollen anlässlich Verkehrssicherheitsaktion ; Graffitisprayer beschmierte zwei Mauern, Brauner Mitsubishi von Reisebus abgedrängt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. "Kinder im Blick": Kontrollen anlässlich Verkehrssicherheitsaktion - Offenbach und Hanau

(cb) Im Rahmen des länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktionstages "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" kontrollierten Polizistinnen und Polizisten an mehreren Örtlichkeiten im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen. Vor allem die Sicherheit von Schulkindern hatten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten am Dienstag hierbei besonders im Blick.

So kontrollierten Beamte der Direktion Verkehrssicherheit sowie Schutzleute des Polizeirevieres Offenbach in Offenbach in der Ulmenstraße ab 7 Uhr die Einhaltung der dort vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. An dieser Örtlichkeit befindet sich neben einer Bushaltestelle auch ein viel genutzter Schulweg. In nur 90 Minuten konnten die Ordnungshüter 19 Verkehrsverstöße feststellen und ahnden. Der schnellste Verkehrssünder durchfuhr die Kontrollstelle mit 56 Stundenkilometern, nach Abzug der Toleranz. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu.

In der Kastanienallee in Hanau richteten die Beamten der Direktion Verkehrssicherheit gegenüber der Otto-Hahn-Schule ab 7.45 Uhr eine Kontrollstelle ein. Hier wurde die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern durch Beamte in einem Messfahrzeug überwacht. Über einen Zeitraum von fünf Stunden wurden insgesamt 609 Fahrzeuge angemessen. Von diesen waren 22 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs; fünf waren nicht, oder nicht ordnungsgemäß angeschnallt; zwei weitere Fahrzeug-Lenker benutzten verbotswidrig das Handy und eine Person verstieß gegen die Helmpflicht.

Bei der Bevölkerung stießen die Geschwindigkeitskontrollen auf positive Resonanz; die eingesetzten Beamten erhielten viel Lob und Zustimmung für ihren Einsatz.

2. Graffitisprayer beschmierte zwei Mauern - Hanau / Lamboy

(cb) Eine Zeugin konnte am Dienstag, gegen 21.50 Uhr, einen Mann beobachten, wie dieser in der Chemnitzer Straße (einstellige Hausnummern) mit blauer Farbe einen Schriftzug auf eine Mauer sprühte. Der unbekannte Graffitisprayer war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, diese hatte auf einem Ärmel V-förmige Streifen und auf dem anderen Ärmel grüne Streifen. Außerdem trug er eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Anschließend begab sich der Sprayer zu einer weiteren Mauer in der Chemnitzer Straße und besprühte auch diese mit dem gleichen Schriftzug. Nach dieser Tat flüchtete der Unbekannte auf einem Tretroller mit auffällig dicken Reifen und einem Korb an der Lenkstange in Richtung Innenstadt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt mit etwa 400 Euro angegeben. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 mit den Ermittlern telefonisch in Verbindung zu setzen.

3. Blauer Sattelzug bremste Fahrzeuge in Baustelle aus - Autobahn 66 / Gründau Rothenbergen

(cb) Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Sattelzuges mit WW-Kennzeichen soll am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda im Baustellenbereich der Anschlussstelle Gründau-Rothenbergen stark abgebremst und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der Brummi-Fahrer seinen blauen Sattelzug mit Muldenauflieger, gegen 15.20 Uhr, in der Baustelle bis zum Stillstand abgebremst und sei dann auf den Fahrer des dahinter stehengebliebenen Wagens zugegangen. Aufgrund des Bremsmanövers soll es, laut Zeugenaussagen, zur Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Daher suchen die Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen nun Zeugen des Vorfalls sowie Verkehrssteilnehmer, die durch das Verhalten des Laster-Fahrers gefährdet wurden. Hinwiese nehmen die Ermittler der Polizeiautobahnstation Südosthessen unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

4. Brauner Mitsubishi von Reisebus abgedrängt - Autobahn 66 / Bad Soden-Salmünster

(cb) Baustelle in Sicht, Rücksicht außer Acht gelassen - nach diesem Motto hat am Dienstagnachmittag ein Bus auf der Autobahn 66 die Fahrspur gewechselt, ohne dabei jedoch auf dem neben ihm fahrenden braunen Mitsubishi zu achten. Vermutlich nahm der Busfahrer, welcher gegen 17.50 Uhr in Fahrtrichtung Fulda zwischen den Anschlussstellen Bad Soden-Salmünster und Steinau unterwegs war, die vor ihm liegende Fahrbahnsperrung zu spät wahr und wechselte daraufhin von der linken auf die rechte die Fahrspur. Durch dieses Fahrmanöver drängte der Fahrer des Busses einen neben ihm fahrenden braunen Mitsubishi ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte dieser seinen braunen Wagen nach rechts und kollidierte dort mit einem Verkehrssicherungsfahrzeug auf dem Seitenstreifen. Am Mitsubishi sowie am Verkehrssicherungsfahrzeug entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2.600 Euro. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen bitten unter der Rufnummer 06181 9010-0 um sachdienliche Hinweise.

