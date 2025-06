Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Computerzubehör aus Lehrerzimmer gestohlen und Außenspiegel geklaut

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1 Computerzubehör aus Lehrerzimmer gestohlen - Heusenstamm

(cb) Mehrere Festplatten und RAM-Speicher nahmen bislang Unbekannte zwischen Freitag, 20 Uhr und Montag, 7 Uhr, aus dem Lehrerzimmer einer Schule in der Leibnizstraße (60er-Hausnummern) mit. Wie die Täter sich Zutritt in die Schule und das dortige Lehrerzimmer verschafften, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

2 Außenspiegel geklaut - Mühlheim am Main

(cb) Beide Außenspiegel eines grauen Mercedes, der in einer Hofeinfahrt in der Friedensstraße (10er-Hausnummern) parkte, montierten bis dato Unbekannte zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag 10, Uhr, ab. Hierdurch verursachten diese am Wagen einen Schaden von etwa 600 Euro. Eine weitere, ähnliche Tat ereignete sich in der gleichen Zeit in der Schillerstraße (80er-Hausnummern). Auch hier bauten Diebe beide Außenspiegel eines schwarzen Mercedes ab, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Sachschaden beträgt auch hier schätzungsweise 600 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der 06181 6000-0 an die Polizei in Mühlheim.

Offenbach, 05.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell