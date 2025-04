Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Raub in Bad Ems - Zeugen Gesucht

Montabaur (ots)

Am Samstag, den 05.04.2025, in der Zeit von 21:00 bis 21:20 Uhr kam es in der Wilhelmallee in Bad Ems zu einem schweren Raub. Vier Täter klingelten gegen 21:00 Uhr an der Tür und verschafften sie so Zutritt zur Wohnung der beiden Geschädigten. Die Opfer wurden unter Gewalteinwirkung bedroht. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Gegen 21:20 Uhr verließen die Täter mit der Beute den Tatort. Die Opfer wurden bei der Tat leicht verletzt.

Täterbeschreibung: 1. Täter

- weiblich, ca. 170 cm groß, 30-40 Jahre, dunkle Haare - bekleidet mit einer gelben Jacke, Leggings, einer Umhängetasche, und einer Mütze mit auffällig rotem Logo

2. Täter:

- männlich, ca. 180 cm groß, ca. 30-40 Jahre alt, schlank, helle kurze Haare, an den Seiten kürzer als oben - bekleidet mit einer dunklen Jeans, dunkelgraue Jacke mit roten Nähten oder Verzierungen

3. Täter

- männlich, ca. 170 cm groß,ca. 40 Jahre alt - bekleidet mit dunkler Mütze oder Sturmhaube, schwarzer Parka, blaue Jeans - trug graumelierten Bart

4. Täter:

- männlich, ca. 30-40 Jahre alt, schlank, blonde Haare - trug dunkle Kleidung

Die Täter sprachen deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu in den Tagen vor der Tat oder am Tattag (orts-)fremde Fahrzeugen und Personen in dem Wohngebiet geben? Wer hat sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Kriminalpolizei Montabaur unter 02602-9226 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell