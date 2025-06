Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ursachenermittlung nach Dachgeschossbrand

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Rund 200.000 Euro an Sachschaden, so die erste Einschätzung, sind bei einem Dachgeschossbrand am späten Donnerstagnachmittag in der Ulmenstraße entstanden. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei, die gegen 17.55 Uhr durch den Notruf eines Bewohners zu dem Einfamilienhaus alarmiert wurden, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Im Zuge der Nachlöscharbeiten erfolgte eine teilweise Dachabdeckung, sodass die Maßnahmen der Brandbekämpfer letztlich gegen 20 Uhr beendet werden konnten. Verletzt wurde niemand.

Der komplette Dachstuhl wurde durch den Brand zerstört. Erheblicher Schaden entstand auch im Erdgeschoss durch Löschwasser. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar, die Bewohner kommen vorerst anderweitig unter.

Die Brandursache ist bislang unbekannt und soll nun durch die Kripo-Ermittler im Zuge weiterer Untersuchungen am Brandort aufgeklärt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell