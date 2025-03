Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lüdenscheid - Zeugensuche nach Sturz im Linienbus

Lüdenscheid (ots)

Dienstagmittag kam es auf der Altenaer Straße an der Haltestelle Abzweig Dickenberg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer (47) der Linie 37 hielt um 13 Uhr in Fahrtrichtung Lüdenscheid an der Haltestelle und ließ Fahrgäste ein- und aussteigen. Als er anfuhr, übersah er nach bisherigen Ermittlungen einen bereits neben sich befindlichen Skoda-Fahrer aus Nottuln (59), der in Richtung Lüdenscheid unterwegs war. Im Moment des Zusammenstoß bremste der Busfahrer stark. Hierdurch stürzte ein bisher unbekannter Fahrgast auf eine Lüdenscheiderin (32). Sie trug leichte Verletzungen davon und wurde ins Klinikum Lüdenscheid gebracht. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Insbesondere wird die Person gesucht, die beim Unfall auf die junge Frau stürzte. Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

