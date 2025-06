Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Lkw geriet aus unbekannter Ursache in Brand

Dietzenbach (ots)

(lei) Aus noch unklarer Ursache ist am frühen Freitagmorgen in der Siemensstraße ein Lastwagen in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 0.15 Uhr verständigt. Trotz der Löschmaßnahmen brannte das Fahrzeug letztlich komplett aus. Der Schaden wurde auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Hinweise die zur Klärung der Ursache beitragen könnten, nimmt die Polizei in Dietzenbach entgegen (06074 837-0).

