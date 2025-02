POL-EU: Kabel aus Solarpark entwendet

Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Am heutigen Donnerstag (27. Februar) wurde eine Anwohnerin eins Mehrfamilienhauses in der Kuchenheimer Straße in Euskirchen-Kuchenheim von verdächtigen Geräuschen aus dem Schlaf gerissen. Gegen 3 Uhr bemerkte die Frau bei dem Blick aus dem Fenster einen Unbekannten vor der Eingangstür des Mehrfamilienhauses. Als der Unbekannte die Frau wahrnahm, entfernte er sich umgehend und lief zu ...

mehr