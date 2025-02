Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugin bemerkt Einbruchsversuch

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am heutigen Donnerstag (27. Februar) wurde eine Anwohnerin eins Mehrfamilienhauses in der Kuchenheimer Straße in Euskirchen-Kuchenheim von verdächtigen Geräuschen aus dem Schlaf gerissen.

Gegen 3 Uhr bemerkte die Frau bei dem Blick aus dem Fenster einen Unbekannten vor der Eingangstür des Mehrfamilienhauses.

Als der Unbekannte die Frau wahrnahm, entfernte er sich umgehend und lief zu einem gegenüber geparktem Transporter (Farbe weiß). An dem Fahrzeug befand sich noch eine weitere unbekannte Person.

Das Fahrzeug flüchtete daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung der Landstraße 210.

Im Nachgang wurden an der Hauseingangstür im Bereich des Türschlosses Hebespuren festgestellt.

Die Unbekannten gelangten jedoch nicht in das Wohnhaus.

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Euskirchen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit.

Zeugen werden gebeten sich unter der 02251 799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

