Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schneller Ermittlungserfolg: Tatverdächtiger stellt sich - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Dietzenbach (ots)

(lei) Nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung der Bilder eines Mannes, der am Montagabend einen Elfjährigen am Rathausplatz attackiert haben soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6047643), hat sich am Freitagmorgen ein 23-jähriger Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt.

Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nun zum Zwecke der richterlichen Vorführung in polizeilichem Gewahrsam. Die Fahndung nach ihm wird hiermit zurückgenommen. Die Kriminalpolizei arbeitet mit Nachdruck weiter an der vollständigen Aufklärung der Tat, vor allem die Hintergründe sowie das Motiv.

Polizeipräsident Daniel Muth zeigte sich angesichts des schnellen Erfolges erleichtert und lobte das entschlossene Vorgehen: "Ein derartiger Angriff in der Öffentlichkeit - insbesondere auf ein Kind - macht uns alle betroffen. Umso wichtiger ist es, dass der Tatverdächtige so schnell identifiziert werden konnte und sich gestellt hat. Das ist ein klares Signal: Die hessische Polizei handelt schnell, entschlossen und mit hoher Professionalität. Ich danke allen, die zur schnellen Aufklärung beigetragen haben - insbesondere den mutigen Zeuginnen und Zeugen, die durch ihr Eingreifen womöglich Schlimmeres verhindert haben. Dem verletzten Jungen wünsche ich weiterhin eine vollständige und gute Genesung."

Offenbach, 06.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell