Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Elfjähriger durch Unbekannten am Rathausplatz attackiert: Ermittler suchen Zeugen

Dietzenbach (ots)

(lei) Noch völlig unklar sind die Hintergründe sowie das Motiv eines etwa 30 Jahre alten Mannes, der am Montagabend am Rathausplatz ein Kind attackiert haben soll. Der Elfjährige, so die ersten Erkenntnisse, war gegen 19.40 Uhr in Höhe einer Bankfiliale unterwegs, als ihn der Unbekannte geschlagen und - dann am Boden liegend - gegen den Kopf getreten sowie bedroht habe. Aufgrund einschreitender Zeugen ließ der Angreifer von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuß. Der Junge erlitt unter anderem eine Gehirnerschütterung und kam in ein Krankenhaus. Zahlreiche alarmierte Polizeistreifen fahndeten am Abend intensiv nach dem Mann, sie konnten ihn bislang jedoch nicht finden. Beschrieben werden kann der Mann, der auf seiner Flucht auch von der Videoschutzanlage aufgenommen wurde, wie folgt:

- schlanke Statur - dunkles, kurzes Haar - dunkler Vollbart - blaue Jacke - blaues T-Shirt - blaue Jeans - schwarze Schuhe

Die Suche nach ihm dauert an, weswegen die Ermittler nun weitere Zeugen bitten, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

