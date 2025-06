Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht eines Tötungsdeliktes: 47jährige Frau verstorben - vorläufige Festnahme eines 45 Jahre alten Tatverdächtigen

Ronneburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach dem Tod einer 47 Jahre alten Frau in Ronneburg haben Staatsanwaltschaft und Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts eingeleitet.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war das Auffinden einer leblosen Frau, die trotz umgehender Reanimation noch im Rettungswagen verstarb. Es ergaben sich Hinweise auf ein Fremdverschulden, weswegen entsprechende kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen wurden. In diesem Zusammenhang nahmen Polizeibeamte einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest, der vor Ort angetroffen werden konnte und mit der Verstorbenen in einer persönlichen Beziehung stand.

Der Leichnam soll durch das Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt am Main zeitnah obduziert werden. Derzeit dauern umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an.

Wer zeugenschaftliche Angaben machen kann, wird gebeten, unter der Rufnummer 06181 100-123 mit der Hanauer Kriminalpolizei Kontakt aufzunehmen.

Hinweis für Medienschaffende: Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Hanau.

Offenbach, 02.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell