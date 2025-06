Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Automat aufgebrochen; Erfolgreiche Kontrollmaßnahmen in Bruchköbel und Erlensee - Etliche Verstöße registriert; Wer hat die teerähnliche Flüssigkeit in die Hofeinfahrt geschüttet? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Automat aufgebrochen - Hanau

(lei) In der Westerburgstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen Warenautomaten aufgebrochen und daraus diverse Artikel im Wert von etwa 1.000 Euro entwendet. Passiert ist das zwischen 22.30 Uhr und 5 Uhr. An die Beute kamen die Diebe, indem sie die Scheibe des Automaten einschlugen, an dem dabei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Polizeirevier Hanau entgegen (06181 100-120).

2. Bezahlvorgang endete in Prügelei - Hanau

(lei) Die beabsichtigte Zahlung eines Kunden eines Restaurants in der Salzstraße (10er-Hausnummern) endete am Freitagnachmittag in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nun ermittelt die Polizei wegen wechselseitigen Körperverletzungsdelikten und sucht weitere Zeugen. Ausgangspunkt des Vorfalls, der sich gegen 16.35 Uhr zutrug, war der Plan eines 17-Jährigen, seine konsumierten Lebensmittel mit einer ausländischen Währung zu bezahlen, was jedoch nicht funktionierte. In der Folge, so die bisherigen Erkenntnisse, kam es zu verbalen Streitigkeiten, in deren Verlauf der Jugendliche Pfefferspray um sich gesprüht haben soll. Ein Mann (52) und zwei Frauen im Alter von 20 und 51 Jahren wurden dabei verletzt. Diese drei Personen sollen dann kurz darauf auf den 17-Jährigen eingeschlagen haben, ehe Zeugen beide Parteien schließlich trennen konnten. Wer darüber hinaus vielleicht noch beteiligt war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Da über 30 Personen in der Nähe standen und womöglich Angaben zu dem Geschehen machen können, bittet die Polizei diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

3. Erfolgreiche Kontrollmaßnahmen in Bruchköbel und Erlensee - Etliche Verstöße registriert - Bruchköbel/Erlensee

(lei) Im Rahmen eines koordinierten Einsatzes haben Einsatzkräfte der Polizeistation Langenselbold gemeinsam mit dem Hessischen Polizeipräsidium Einsatz sowie dem Ordnungsamt Erlensee von Samstag auf Sonntag umfangreiche Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Ziel der Aktion war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, gewerberechtliche Vorschriften zu überprüfen und den Jugendschutz in öffentlich zugänglichen Einrichtungen konsequent durchzusetzen.

Zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr überprüften die Ordnungshüter zunächst den fließenden Verkehr im Stadtgebiet von Bruchköbel, wobei der Fokus dabei auf der Erkennung von Fahrzeugführern lag, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Insgesamt wurden 35 Personen und 24 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 16 Ordnungswidrigkeiten fest, darunter 14 Gurtverstöße und zwei Fälle verbotswidriger Handynutzung am Steuer. In fünf Fällen wurden Drogenvortests durchgeführt, in zwei davon führten konkrete Verdachtsmomente zu einer angeordneten Blutentnahme, da diejenigen zuvor offenbar Cannabis konsumiert hatten.

Ab 21 Uhr wurden die Kontrollen in Erlensee fortgesetzt. Dort überprüften die Polizeikräfte gemeinsam mit Mitarbeitenden des örtlichen Ordnungsamts mehrere Gaststätten, Shisha-Bars und Spielhallen. Ziel war die Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Bestimmungen, der Gesundheitsverordnung sowie der Vorschriften zum Jugendschutz und Glücksspiel. Insgesamt wurden 143 Personen kontrolliert und vier Betriebe überprüft. Ein offener Haftbefehl konnte vollstreckt und eine Aufenthaltsermittlung erfolgreich abgeschlossen werden. Zudem wurden mehrere Verstöße gegen die Spielverordnung sowie das Glücksspielrecht festgestellt, unter anderem aufgrund fehlender Anbindung an das Sperrsystem und unzulässiger Doppelbelegungen von Spielgeräten. Auch ein Verstoß gegen die Gesundheitsverordnung wurde dokumentiert und an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.

Die Polizei zieht eine positive Bilanz der Einsätze und wird auch in Zukunft gemeinsam mit kommunalen Partnern Maßnahmen durchführen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung nachhaltig zu stärken.

4. Zeugen gesucht: Opelfahrerin ausgebremst und geflüchtet - Bundesautobahn 66 / Anschlussstelle Gelnhausen - West

(cb) Am Freitagabend, gegen 21.55 Uhr, kam es im Bereich der Autobahnauffahrt Gelnhausen-West zu einem Unfall, bei dem eine 30-jährige Opel-Lenkerin leicht verletzt wurde. In ihrem roséfarbenen Opel Adam fuhr die Frau im Baustellenbereich auf der rechten der beiden Fahrspuren. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher nutzte den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle, um auf die Bundesautobahn aufzufahren. Aufgrund der Verkürzung der Autobahnauffahrt innerhalb der Baustelle zwängte sich der Unbekannte mit seinem Fahrzeug vor die Opel-Fahrerin. Diese musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein hinter ihr fahrender Brummi-Fahrer konnte seinen Sattelzug jedoch nicht mehr rechtzeig bremsen und fuhr dem Kleinwagen auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitt die 30 Jahre alte Frau im Opel leichte Verletzungen im Kopfbereich. Derzeit können noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe am Opel sowie am Laster gemacht werden. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe.

5. Wer hat die teerähnliche Flüssigkeit in die Hofeinfahrt geschüttet? - Gelnhausen

(lei) Ein Anwohner der Alten Königsberger Straße im Stadtteil Hailer zeigte am Sonntagmittag eine Sachbeschädigung an, weswegen die Polizei nun ermittelt und Zeugen sucht. Unbekannte hatten demnach in der vorangegangenen Nacht, zwischen Samstag, 23.30 Uhr und Sonntag, 0.30 Uhr, eine teerähnliche Flüssigkeit in seine Hofeinfahrt geschüttet, die sich nicht rückstandslos entfernen ließ. Den Schaden, den der- oder diejenigen anrichteten, wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0).

6. Münzautomat an Tankstelle aufgebrochen: Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? - Bad Orb

(lei) Mit folgender Beschreibung sucht die Polizei nach einem unbekannten Mann, der am frühen Montagmorgen einen Münzautomaten einer Tankstelle in der Gewerbestraße aufgebrochen hat:

- schwarze Basecap mit Emblem od. Sticker auf dem Schild - dunkle Jacke mit rotem Symbol am linken Arm - dunkles Gesichtstuch - dunkler Rucksack mit neonfarbenen Akzenten - blaue weite Jeans - dunkle Handschuhe - schwarze Adidas Sneaker mit drei dicken Streifen und weißer Sohle

Der Dieb hatte gegen 4 Uhr das Gelände der Tankstelle betreten und dort gewaltsam die Münzbox der Staubsauger geöffnet. Mit etwas Bargeld machte er sich anschließend aus dem Staub. Zu den Videoaufnahmen, aus denen sich diese Beschreibung ergab, bitten die Ermittler nun um Hinweise von aufmerksamen Zeugen, die weitere Angaben machen können (06052 9148-0).

7. Ölfässer im Feld entsorgt: Kripo ermittelt wegen einer Umweltstraftat - Bad Soden-Salmünster

(lei) Wer hat die beiden Ölfässer illegal entsorgt? Dieser Frage geht derzeit die Kriminalpolizei in Hanau nach und sucht Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Der oder die Verantwortlichen hatten die zwei 200-Liter-Fässer mit Altöl in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 15 Uhr, unweit der Landesstraße 3216 (westliche Feldgemarkung - Gewerbegebiet "Im See") hinterlassen. Die Gebinde wurden liegend abgestellt, sodass eine geringe Menge Altöl in die Wiese tropfte. Hinweise bitte an die Kripo-Hotline 06181 100-123.

Offenbach, 02.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell