POL-OF: Zunahme von Online-Betrugsdelikten im Zusammenhang mit Fake-Jobangeboten - Polizei warnt und gibt Präventionstipps

(as/fg) Das Polizeipräsidium Südosthessen verzeichnet derzeit einen spürbaren Anstieg von Online-Betrugsdelikten, bei denen in der Mehrheit junge Menschen Opfer des sogenannten "Job-Scamming" (Identitätsdiebstahl bei der Bewerbung im Internet) werden. Insbesondere Personen, die auf der Suche nach einer Tätigkeit im Homeoffice sind, werden zur Zielscheibe. Die Betrüger täuschen seriöse Jobangebote vor, um an sensible persönliche Daten und im weiteren Verlauf sogar an Geldbeträge zu gelangen.

Bei der Offenbacher Kriminalpolizei stehen derzeit zwei genutzte Betrugsmaschen besonders im Fokus.

Fake-Job über Online-Jobbörsen

Die Täter nutzen unberechtigt die Daten real existierender Unternehmen und bieten über diverse Plattformen Homeoffice-Jobs an. Der Kontakt erfolgt ausschließlich per Mail oder über einen Messengerdienst. Die Opfer erhalten vermeintliche Arbeitsverträge und sollen anschließend Test-Apps installieren - darunter auch Banking-Apps. Sie werden zur Übermittlung von Ausweiskopien sowie zur Durchführung von Video- oder Post-Ident-Verfahren aufgefordert. Die Täter fordern im fortlaufenden Prozess die Zugangsdaten zu den angeblichen "Demo-Konten" - die Konten werden jedoch anschließend für kriminelle Zwecke missbraucht. Versprochene Vergütungen werden nicht ausgezahlt.

Betrug via Social-Media-Plattformen - "Bewertungen gegen Geld":

Personen werden auf verschiedensten Social-Media-Plattformen von angeblichen Arbeitgebern kontaktiert und bekommen Gruppeneinladungen für bestimmte Messengerdienste. Dort werden sie aufgefordert, Produkte zu bewerten oder Videos zu liken. Es sammelt sich scheinbar Guthaben an, das jedoch nur gegen Vorauszahlung ausgezahlt werden soll. Diese Vorauszahlungen verschwinden - ebenso wie das versprochene Geld.

Aufgrund der dreisten Vorgehensweisen der Täter gibt die Polizei hilfreiche Tipps zur Vermeidung solcher Betrugsmaschen:

- Prüfen Sie Jobangebote gründlich (z. B. Firmenname, E-Mail-Adresse, Kontaktmöglichkeiten).

- Nehmen Sie direkt Kontakt zur echten Firma auf - telefonisch oder über deren offizielle Website.

- Seien Sie bei der Nachfrage nach Ausweisdaten, Kontoinformationen oder der Aufforderung zu Video-Ident-Verfahren skeptisch.

- Seriöse Arbeitgeber fordern keine Vorauszahlungen.

- Achten Sie auf Rechtschreibung und unrealistische Versprechen ("hoher Verdienst bei wenig Aufwand").

- Führen Sie kein Video-Ident-Verfahren durch - bei Missbrauch bitte das Konto sofort sperren lassen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

