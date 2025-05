Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Sachschaden: Fünf Verletzte bei Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen

Autobahn 3 / Gemarkung Heusenstamm (ots)

(lei) Mehr als drei Stunden lang war am Freitag die Autobahn 3 in Richtung Würzburg nahezu vollgesperrt, nachdem gegen Mittag fünf Fahrzeuge miteinander kollidiert waren und fünf Personen verletzt wurden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen konnte folgender Unfallhergang rekonstruiert werden:

Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer war demnach kurz nach 12 Uhr zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Obertshausen unterwegs, als er in Höhe Heusenstamm auf einen vorausfahrenden Mercedes (Taxi) eines 66-Jährigen auffuhr, der aufgrund eines Stauendes abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Taxi, in dem sich drei Fahrgäste befanden, auf einen vorausfahrenden Mini aufgeschoben, der ebenfalls verkehrsbedingt abgebremst hatte. Ein nachfolgender Touran (ebenfalls Taxi, Fahrer 58 Jahre alt) kollidierte anschließend mit dem Fahrzeugheck des Mercedes des 35-Jährigen. Durch den Aufprall wurde dessen Mercedes gegen die Betonleitwand geschleudert. Augenblicklich später fuhr dem VW von hinten noch ein Audi auf, in dem ein 20 Jahre alter Fahrer und eine gleichaltrige Beifahrerin saßen. Diese beiden, der 58-jährige VW-Fahrer und dessen 46-jähriger Fahrgast sowie der 35-Jährige wurden verletzt; die beiden 20-Jährigen und der 46-Jährige kamen anschließend in Krankenhäuser. Die beiden Insassen des Mini (51 und 47 Jahre alt) sowie der 66-Jährige und dessen drei Fahrgäste blieben nach ersten Informationen unverletzt.

An den fünf beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von 140.000 Euro. Der Verkehr lief zeitweise nur über die Standspur, weswegen es zu einem kilometerlangen Rückstau kam. Unfallzeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

Offenbach, 30.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell