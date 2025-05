Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme zweier Tatverdächtiger: Vorwurf des besonders schweren Falls des Diebstahls

Dietzenbach (ots)

(lei) Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen haben Polizisten am frühen Freitagmorgen in der Justus-von-Liebig-Straße zwei Tatverdächtige festgenommen, denen nun unter anderem ein besonders schwerer Fall des Diebstahls auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt vorgeworfen wird.

Die beiden Beschuldigten, ein 42-Jähriger und eine 37 Jahre alte Frau, sollen demnach gegen 2.30 Uhr mit einem Auto auf einem angrenzenden Grundstück vorgefahren sein. Während die 37-Jährige im Auto wartete, soll der Mann mehrfach über einen Zaun geklettert sein, um auf das Gelände der Werkstatt zu gelangen. Dort habe er den Ermittlungen zufolge ein Auto aufgebrochen und Fahrzeugteile aus dem im Innenraum und auch außen an dem Wagen demontiert und mitgenommen. Als er wieder auf das Gelände der Tankstelle zurückkletterte, nahmen ihn die Beamten in Empfang und folglich vorläufig fest. Bei der Überprüfung und Absuche des Geländes stellten die Gesetzeshüter zudem ein augenscheinlich frisch beschädigtes Tor zur Werkstatt fest, weswegen angenommen wird, dass der 42-Jährige auch dort einzudringen versuchte. In dem Auto, mit dem beide Verdächtigen vorgefahren waren, wurden schließlich die zuvor mutmaßlich entwendeten Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt. Nach erfolgter Identitätsfeststellung und weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden alkoholisierten Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Gegen die Frau, die den Wagen nach Zeugenangaben steuerte, wurde zudem ein Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

