Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwölfjähriger kam mit Rettungshubschrauber in Klinik; Zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt; "Falsche Spendensammler" unterwegs; und mehr

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Junge E-Scooterfahrer kollidierten: Zwölfjähriger kam mit Rettungshubschrauber in Klinik - Erlensee

(lei) Mit einem Rettungshubschrauber ist ein Zwölfjähriger am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus geflogen worden. Der Junge befuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 15.15 Uhr mit einem E-Scooter regelwidrig den Gehweg der Feldstraße und wollte nach rechts auf die Langendiebacher Straße weiterfahren. Ebenfalls unerlaubt kam ihm auf demselben Gehweg im Einmündungsbereich ein 14-Jähriger, auch auf einem solchen Elektrokleinstfahrzeug, entgegen, sodass beide im Scheitelpunkt der Kurve miteinander kollidierten. Während der Jugendliche dabei unversehrt blieb, erlitt der Zwölfjährige schwere Verletzungen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 an die Polizeistation Langenselbold zu wenden.

2. 26-Jähriger verlor Kontrolle über Auto und prallte gegen drei Fahrzeuge von Autohaus - Maintal

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen verlor ein 26 Jahre alter Mann aus Maintal am Donnerstagnachmittag, kurz nach 12 Uhr, die Kontrolle über seinen 1er BMW und krachte gegen drei geparkte Fahrzeuge eines Autohauses. Der BMW-Lenker zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Maintaler auf der Straße "Am Technologiepark" in Fahrtrichtung Hanau unterwegs und beabsichtigte in die Honeywellstraße einzufahren. Hierbei verlor der BMW-Fahrer jedoch die Kontrolle und fuhr geradeaus auf den Parkplatz des dortigen Autohauses. Er krachte gegen einen Jeep, der gegen einen geparkten Peugeot 208 geschleudert wurde. Aufgrund der Kollision wurde der Peugeot auf einen weiteren Jeep gedrückt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

3. Zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt: Polizei sucht Zeugen - Gelnhausen

(fg) Unbekannte trieben zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochnachmittag, 14 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz im Uferweg ihr Unwesen und beschädigten offensichtlich mutwillig zwei dort abgestellte Autos. So wurden an einem Mini Cooper S und einem Hyundai Tucson unter anderem die Außenspiegel und die Scheibenwischer verbogen. Des Weiteren wiesen beide Autos wahllose Dellen und Kratzer auf. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 8.000 Euro geschätzt. Möglicherweise wurden noch weitere dort abgestellte Fahrzeuge angegangen. Die Polizei bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

4. "Falsche Spendensammler" unterwegs: Tatverdächtiger festgenommen - Wächtersbach

(fg) Am Donnerstagnachmittag kam es nach einer Mitteilung über "falsche Spendensammler" auf der Messe Wächtersbach zu einer zeitnahen Festnahme eines 43 Jahre alten Tatverdächtigen. Dieser soll zuvor mit einer Begleitperson verbotenerweise Spenden gesammelt haben. Das Duo sei zwischen 11.35 und 11.55 Uhr unterwegs gewesen und habe vorgegaukelt, für einen Taubstummverein Spenden zu sammeln. Dies war nach bisherigem Kenntnisstand nicht der Fall. Der 43-Jährige musste mit zur Wache. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des betrügerischen Erlangens von Geldwerten zu. Sein Komplize wird nach wie vor gesucht. Weitere Geschädigte sowie Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06061 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell