Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Nötgung; Gezielte E-Scooter- und Radkontrollen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung - Offenbach

(fg) Sie hatten sich offenbar verabredet, um vorangegangene Streitigkeiten zu klären; nun ermittelt die Polizei gegen einen der beiden wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung sowie Nötigung. Der 59-Jährige soll sein Gegenüber am Mittwochnachmittag, gegen 13.40 Uhr, am Wilhelmsplatz aus dessen Arbeitsfahrzeug gezerrt und ihn geschlagen sowie getreten haben. Zudem habe er diesen bedroht. Der Angegriffene, ein 53 Jahre alter Mann aus Offenbach, erlitt leichte Verletzungen. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Gezielte E-Scooter- und Radkontrollen: Eine Strafanzeige wegen Hehlerei gefertigt - Offenbach

(fg) In der Nacht zum Donnerstag führten Streifen des Polizeireviers Offenbach erneut gezielte E-Scooter- sowie Zweiradkontrollen im Stadtgebiet durch. Insgesamt wurden zehn Elektrokleinstfahrzeuge und acht Fahrräder kontrolliert. Nebst einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Hehlerei wurden noch weitere Straftaten aufgedeckt.

Gegen 2.30 Uhr kam es zur Kontrolle eines 24 Jahre alten Offenbachers und seinem mitgeführten Mountainbike. Bei der Überprüfung des Zweirads des Herstellers Kelly stellte sich heraus, dass das Mountainbike zur Fahndung nach einem Diebstahl ausgeschrieben worden war. Der Kontrollierte gab an, dass er das Rad aus seiner Sicht rechtmäßig erworben habe; offenbar ohne zu wissen, dass es zuvor geklaut worden war. Das Bike wurde sichergestellt, eine Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei gefertigt.

Des Weiteren ahndeten die Beamten einen Pflichtversicherungsverstoß, da ein 36-Jähriger aus Offenbach einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen an der Kreuzung Geleitsstraße / Kaiserstraße fuhr.

Gegen einen 37-Jährigen Audi-Fahrer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol gefertigt. Er war am Donnerstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, in der Strahlenbergerstraße unterwegs und musste anschließend auf der Wache des Polizeireviers eine Blutprobe abgeben. Auf zwei Männer kommt jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Bei der jeweiligen Kontrolle, im Lämmerspieler Weg, gegen 21.40 Uhr und in der Bismarckstraße, gegen 21.30 Uhr, fanden die Polizisten Amphetamin und stellten dieses sicher.

Bei einer weiteren Kontrolle eines 32-Jährigen im Lämmerspieler Weg, gegen 21.40 Uhr, ergab eine Überprüfung der Personalien zwei offene Haftbefehle. Der Offenbacher musste daher zunächst mit zur Wache, ehe es in eine Justizvollzugsanstalt ging.

Ein Hausmeister eines Mehrfamilienhauses der Berliner Straße (280er-Hausnummern) meldete sich am Donnerstagmorgen, kurz nach Mitternacht und berichtete, dass er über die Videoüberwachung eine offensichtlich unberechtigte Person gesehen habe; diese habe das Wohnhaus mit einem Schlüssel geöffnet. Dieser Schlüssel soll einige Stunden zuvor aus einem dortigen Briefkasten entwendet worden sein. Mehrere Streifen umstellten das Wohnhaus und liefen alle zwölf Stockwerke ab.

Dies führte schließlich zur Festnahme eines 27-Jährigen. Was er in dem Wohnhaus vorhatte, steht bislang nicht fest. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs gefertigt. Im Rahmen der Durchsuchung der Person fanden die Beamten einen ungarischen Führerschein auf. Da das Dokument zur Fahndung ausgeschrieben war, wurde ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts der Fundunterschlagung eröffnet. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der 27-Jährige für einen versuchten Diebstahl aus einem geparkten Auto verantwortlich sein könnte. Der 27-Jährige musste auf der Wache unter anderem eine DNA-Probe abgeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

3. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Wer hat etwas gesehen? - Offenbach

(fg) Ein Aufeinandertreffen eines 32 Jahre alten Mannes aus Offenbach mit vier jungen Männern eskalierte am Donnerstagabend, gegen 23.20 Uhr, weshalb die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und nach Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die beiden Parteien in der Waldstraße im Bereich der 250er-Hausnummern zufällig aufeinander. Der 32-Jährige, der einen Baseballschläger mit sich führte, geriet sodann mit der vierköpfigen Personengruppe verbal aneinander. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit jedoch und die vier bis dato Unbekannten sollen gemeinschaftlich auf den Offenbacher eingeschlagen haben. Einer aus der Personengruppe soll dem 32-Jährigen zudem mit einem Messer im Gesäßbereich verletzt haben; anschließend flohen die vier Personen vom Tatort. Im Zuge der Fahndung konnten zwei Verdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren vorläufig festgenommen werden. Die beiden anderen Beteiligten, die 17 bis 18 Jahre alt waren und dunkle Kleidung trugen, flohen. Sie sind 1,70 bis 1,75 Meter groß und haben dunkle Haare. Der 32-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er medizinisch behandelt wurde. Die beiden Festgenommenen mussten mit zum Revier, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Sie mussten zudem eine Blutprobe abgeben. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

4. Streit uferte aus: Gegenseitige Handgreiflichkeiten und ausländerfeindliche Beleidigung - Rodgau / Nieder-Roden

(fg) Offenbar aufgrund von abgestelltem Sperrmüll kam es am Donnerstagabend, gegen 19.20 Uhr, im Nelkenweg zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung und des Verdachts der verhetzenden Beleidigung. So soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, die im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten ausuferten. Einer der Beteiligten hätte mit einem Fahrradhelm zugeschlagen und ausländerfeindliche Beleidigungen ausgesprochen. Die Gegenseite, bestehend aus zwei Personen, hätte wiederum gemeinschaftlich auf den Mann eingeschlagen. Alle drei Beteiligten zogen sich Verletzungen im Kopfbereich zu. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

5. Unbekannte schnitten Loch in mehrere Handwerkerfahrzeuge: Hoher Sachschaden - Hanau / Heusenstamm / Obertshausen / Dietzenbach

(fg) Am Donnerstagabend waren Unbekannte zwischen 21 Uhr und 23.50 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Großauheim unterwegs und schnitten in zwei geparkte Handwerkerfahrzeuge jeweils ein Loch, um in den Innenraum zu gelangen. Bei einem Ford Transit im Bereich der 20er-Hausnummern steht noch nicht fest, ob sie etwas mitnahmen. In etwa 100 Meter Entfernung (60er-Hausnummern) wurde ein weiterer Transit auf dieselbe Art und Weise geöffnet. Aus dem Wagen nahmen die Täter drei elektrische Maschinen und vier Akkus mit. Dem Eigentümer fielen zwei Männer auf einem Mofa in der Nähe des Tatorts auf, die in Richtung John-F.-Kennedy-Straße davonfuhren. Einer der beiden trug eine schwarze Stoffmaske über die Hälfte seines Gesichts, während sein Sozius einen Rucksack trug.

Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend waren Unbekannte in Heusenstamm und in Obersthausen zugange und öffneten dort ebenfalls jeweils ein parkendes Handwerkerfahrzeug mittels Schnitts in die Seitentür; in beiden Fällen verursachten die Täter Sachschaden, nahmen jedoch keine Gegenstände mit. Die Tatorte waren in der Straße "Im Birkeneck" in Heusenstamm (60er-Hausnummern) und in der Straße "Sonnentauplatz" (einstellige Hausnummern) in Obertshausen.

In Dietzenbach in der Odenwaldstraße (einstellige Hausnummern) erbeuteten die Täter in der Nacht zum Donnerstag diverse Werkzeuge aus einem im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten Ford Transit.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell