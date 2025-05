Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf des versuchten Totschlags: Ermittlungen gegen 36-Jährigen - Untersuchungshaft angeordnet

Heusenstamm (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Die Zweigstelle Offenbach der Darmstädter Staatsanwaltschaft und das Kommissariat 11 der Offenbacher Kriminalpolizei führen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen einen 36-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen in einer Unterkunft in der Borsigstraße vorläufig festgenommen wurde.

Dem Mann wird zur Last gelegt, in der Nacht zu Donnerstag, kurz vor 3 Uhr, in einem Zimmer des Hauses einem anderen Bewohner mit einem Messer Verletzungen zugefügt zu haben. Der ein Jahr jüngere Geschädigte kam anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus, das er zwischenzeitlich wieder verlassen konnte.

Vorausgegangen sei nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und einer dritten Person, bei welchem der Verletzte eingeschritten sei. Der Beschuldigte wurde vor Ort festgenommen. Ermittler sicherten noch in der Nacht vor Ort Spuren.

Am heutigen Freitag wurde der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell