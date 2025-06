Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schadensträchtiger Unfall mit Verletzten

Am Samstagabend kam es kurz nach 18 Uhr auf der Waldstraße zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines schwarzen Audis wollte nach links in die Humboldtstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden schwarzen BMW eines 26-Jährigen zusammen. Der BMW schleuderte im weiteren Verlauf in mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge und beschädigte insgesamt vier Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurden der Audi-Fahrer, sein Beifahrer sowie der BMW-Fahrer und seine drei Mitfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird vorläufig auf 50.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenbach unter der Telefonnummer 069/8098-5100 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 01.06.2025

