POL-OF: Vorwurf des versuchten Raubes und der Sachbeschädigung: Schnelle Festnahme eines 39-Jährigen; Fahrradfahrerin touchierte schwarzen Audi; Unwetter beschädigt Dach eines Einfamilienhauses und mehr

1. Vorwurf des versuchten Raubes und der Sachbeschädigung: Schnelle Festnahme eines 39-Jährigen - Offenbach

(lei) Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag einen 39-Jährigen vorläufig festgenommen und mehrere Strafanzeigen gegen ihn gefertigt, nachdem er zuvor unter anderem versucht haben soll einen Mann zu berauben. Geschehens- und gleichzeitig Einsatzort war die Benzstraße, in welche die Ordnungshüter kurz vor 14 Uhr alarmiert wurden. Dort, so die bisherigen Erkenntnisse, soll der Offenbacher zunächst versucht haben, einem 37-Jährigen gewaltsam dessen Rucksack zu entreißen. Als dieser sich wehrte, habe der 39-Jährige mit einem Besen auf ihn eingeschlagen, wodurch der Angegriffene an der Hand und am Kopf verletzt wurde. Anschließend soll er dort zudem zwei geparkte Autos und ein elektrisches Schiebetor beschädigt haben. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf über 10.000 Euro geschätzt. Der 39-Jährige musste daraufhin mit zur Polizeiwache, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde und - aufgrund mutmaßlichem Drogenkonsums - auch eine Blutprobe abgeben musste. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an das Polizeirevier Offenbach (069 8098-5100).

2. Fahrradfahrerin touchierte schwarzen Audi - Offenbach

(cb) Der Fahrer eines schwarzen Audi A5 musste am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, verkehrsbedingt in der Frankfurter Straße (50er-Hausnummern) halten, als eine Radfahrerin auf ihrem Rad an seinem Fahrzeug vorbeifuhr und dieses touchierte. Die etwa 60 Jahre alte Frau auf einem blau/silbernen Pegasus-Rad verursachte dadurch auf der Beifahrerseite des schwarzen Wagens einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Als der Audi-Lenker die Dame mit schwarzem schulterlangem Haar und Pony auf den Unfall ansprach, soll diese mit einem Regenschirm auf den Offenbacher eingeschlagen haben und anschließend auf dem Fahrrad geflüchtet sein. Laut Zeugenaussagen trug die Radlerin einen grünen Mantel, einen gelben Schal, gelbe Stulpen und pinke Schuhe. Außerdem hatte sie eine schwarze Brille auf der Nase. Die Polizei in Offenbach bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Unwetter beschädigt Dach eines Einfamilienhauses - Offenbach / Rosenhöhe

(cb) Ein Unwetter mit Sturmböen hat am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, das Flachdach eines Einfamilienhauses im Hinterwaldweg (30er-Hausnummern) abgedeckt. Die vier Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Polizei und die Feuerwehr waren am Sonntag für mehrere Stunden, aufgrund der langwierigen Aufräumarbeiten, vor Ort im Einsatz. Schließlich konnte das Haus mit einer XXL-Plane abgedeckt und gesichert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

4. Mann entblößte sich vor Mutter mit Kindern - Offenbach

(cb) Eine Mutter war am Samstagvormittag mit ihren Kindern auf einem Spielplatz im Dreieichring spielen, als sie einen Mann hinter einem Baum bemerkte. Der Mann soll sein Geschlechtsteil gezeigt und an diesem manipuliert haben. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Mann gegen 10.15 Uhr im Dreieichpark stellen. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte telefonisch unter der 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei in Offenbach.

5. Verglasung an Bushaltestellen beschädigt: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(lei) Hinweisgeberinnen und -geber, die Angaben zu einem offensichtlichen Fall von Vandalismus am Wochenende im Bischofsheimer Weg machen können, könnten mit ihren Beobachtungen polizeiliche Ermittlungen unterstützen, die deswegen nun wegen Sachbeschädigung geführt werden. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr und Sonntag, 9.50 Uhr, mehrere Scheiben der beiden Bushaltestellen "Biebernseeweg" beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise bitte an die 069 8098-5100.

6. Orangener Chevrolet angedotzt: Zeugen gesucht - Mühlheim am Main

(cb) Ein orangefarbener Chevrolet Matiz mit OF-Kennzeichen, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Ernst-Abbe-Straße (einstellige Hausnummern) parkte, wurde durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Die Fahrzeugeigentümer stellten ihren Wagen am Donnerstag (22. Mai) gegen 18.30 Uhr ab und mussten am Sonntag (25. Mai) gegen 15.30 Uhr feststellen, dass der Wagen an der Stoßstange beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der unbekannte Unfallverursacher. Die Ermittler in Mühlheim am Main nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

7. Handwerkerfahrzeuge im Visier von Autoaufbrechern - Hainburg / Hainstadt

(cb) In der vergangenen Woche haben bislang Unbekannte Handwerkerfahrzeuge in Hainburg aufgebrochen und daraus Werkzeuge geklaut, weshalb die Kriminalpolizei in Offenbach die Ermittlungen übernommen hat und einen möglichen Zusammenhang der Taten prüft.

Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursachten bis dato unbekannte Autoknacker, als diese einen in der Peterswälder Straße (30er Hausnummern) abgestellten weißen Renault Traffic aufbrachen. Hierzu bohrten die Täter ein Loch in die Schiebetür des weißen Transporters, verbogen das Blech und griffen in das Fahrzeuginnere um die Tür zu öffnen. Ob sie aus dem Fahrzeug Werkzeuge entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt. Diese Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr und Freitag, 8.15 Uhr.

Eine weitere ähnliche Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr und Freitag, 6.50 Uhr. Die Unbekannten brachen einen weißen Kleinbus der Marke VW, der in der Königsberger Straße (110-er Hausnummern) abgestellt war, auf. Nach derzeitigen Kenntnissen haben die Täter die Schiebetür des Handwerkerfahrzeuges beschädigt und konnten anschließend in das Fahrzeuginnere greifen um das Auto zu öffnen. Aus diesem entnahmen sie dann Elektrowerkzeuge und ein Ladegerät. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

8. Zeugen gesucht: Angler soll Teenagerin attackiert haben - Seligenstadt

(cb) Scheinbar fühlte sich ein Angler am Uferweg am Freitagnachmittag durch eine Gruppe von Jugendlichen beim Fischen gestört, denn er ging nach einem kurzen Wortgefecht mit einer Plastikflasche auf eine Schülerin los. Der Angreifer soll laut Zeugen etwa 60 Jahre alt sein, hatte weißes Haar und trug einen Dreitage-Bart. Ihn habe die Lautstärke der Jugendlichen gestört. Nach einem kurzen Wortgefecht soll der ältere Herr, der ein grünes T-Shirt, eine schwarze Jacke mit gelben Streifen und eine grüne Schildkappe trug, auf die Jugendlichen zugegangen sein. Anschließend soll der Mann auf ein 13 Jahre altes Mädchen mehrmals mit einer Plastikflasche eingeschlagen haben, wodurch die Schülerin leichte Verletzungen davontrug. Zeugen gaben an, dass der Unbekannte in Begleitung eines weiteren Mannes war. Dieser soll auch ungefähr gleichaltrig gewesen sein und trug ein weiß/grünes Karo Hemd, eine braune Hose und eine Schildkappe. Die Tat ereignete sich gegen 17.50 Uhr. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06182 8930-0 um sachdienliche Hinweise.

9. Parkplatzrempler: schwarzer Golf beschädigt - Mainhausen

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz "Am Zellerbruch" (einstellige Hausnummern) an einem schwarzen Golf. Vermutlich touchierte der unbekannte Unfallverursacher den schwarzen VW beim Ein- oder Ausparken. Die Fahrzeugbesitzerin parkte ihren schwarzen Kleinwagen mit OF-Kennzeichen gegen 8 Uhr und musste 12.15 Uhr den Schaden im Bereich der Fahrertür feststellen. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

Offenbach, 02.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

