Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (06.02.2025), gegen 18:10 Uhr, übersah ein 39-jähriger Autofahrer beim Abbiegen aus der Vom-Stein-Straße auf die Franz-von-Sickingen-Straße ein bevorrechtigtes Fahrzeug. Die beiden Autos kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenprall wurde ein 15-Jähriger leicht verletzt, der sich in dem bevorrechtigten Fahrzeug befand. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

