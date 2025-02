POL-PPRP: Nach Facebook-Chat erpresst

Hagenbach (ots) - Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 06.02.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5965032 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5965359 Nachdem am frühen Donnerstagmorgen (06.02.2025), gegen 05:26 Uhr, unbekannte Täter versucht hatten, einen mobilen Geldautomaten in der Ludwigstraße in Hagenbach aufzubrechen, dauern die ...

mehr