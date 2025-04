Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann belästigt im ICE Sitznachbarin sexuell

München (ots)

Ein 26-Jähriger hat am Donnerstagabend (24. April) im Schnellzug von Nürnberg nach München eine 28-Jährige sexuell belästigt. Mehrmals soll der Fahrscheinlose in seine Hose gefasst und an seinem Glied manipuliert haben.

Gegen 18:00 Uhr stieg eine 28-jährige Deutsche in Nürnberg in den ICE 1601 nach München. Im Abteil bat sie einen 26-jährigen Rumänen, der sich auf ihrem reservierten Sitzplatz befand, sich umzusetzen. Dieser Bitte kam der 26-Jährige nach und nahm auf dem Nebenplatz Platz. Während der Zugfahrt soll der Mann mehrmals seinen Hosenschlitz geöffnet und in seine Hose gefasst haben. Dabei soll er an seinem Glied manipuliert haben. Die Münchnerin forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Dennoch wiederholte er es einige Male, woraufhin die belästigte Frau die Zugbegleiterin auf das anstößige Verhalten des Fahrgastes aufmerksam machte.

Die DB-Mitarbeiterin führte bei dem Mann eine Fahrscheinkontrolle durch und stellte fest, dass dieser ohne Ticket unterwegs war. Eine von der Zugbegleiterin alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den in Deutschland Wohnsitzlosen bei Ankunft des Zuges am Münchner Hauptbahnhof am Bahnsteig nicht mehr antreffen. Bei Fahndungsmaßnahmen wurde er jedoch kurz darauf im Hauptbahnhof erkannt und polizeilichen Maßnahmen zugeführt. Gegen den bereits mehrfach mit Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung Getretenen ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen.

