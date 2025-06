Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 23-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft: Ermittlungen dauern an

Dietzenbach (ots)

Ergänzende gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Der festgenommene 23-Jährige (wir berichteten mehrfach - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6050600) wurde am Freitagnachmittag einem Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Dem aus Dietzenbach stammenden Tatverdächtigen mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit wird vorgeworfen, am Montagabend (2. Juni) einen elf Jahre alten Jungen am Rathausplatz körperlich attackiert zu haben, wodurch dieser unter anderem eine Gehirnerschütterung erlitt und vorübergehend in ein Krankenhaus kam. Nachdem die Identität des 23-Jährigen zunächst unbekannt war und zwischenzeitlich mit Lichtbildern öffentlich nach ihm gefahndet wurde, hatte er sich am Freitagmorgen bei der Polizei in Dietzenbach gestellt.

Die Aufklärung der weitgehend noch unklaren Hintergründe und auch des Motivs Beschuldigten dauern weiter an.

Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erfolgen.

Offenbach, 06.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell