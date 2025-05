Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle, Zeugen nach Einbruch gesucht, Unfallflucht und Flucht vor der Polizei

Osterburken: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag bei Osterburken. Gegen 15:30 Uhr war eine 82-Jährige mit ihrem Audi auf der Landesstraße 1095 von Osterburken kommend in Richtung Rosenberg unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw schleuderte im Anschluss über das dortige Flurstück und kam auf einer Leitplanke neben einem Feldweg zum Stehen. Die Fahrerin zog sich leichte, ihre 61-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Walldürn: Pkw überschlagen - Ein Verletzter Am Mittwochabend überschlug sich bei Walldürn ein Pkw. Gegen 21:30 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Seat auf der Landesstraße 522 von Altheim kommend in Richtung Rinschheim unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Mann sein Fahrzeug und versuchte auszuweichen. Hierbei geriet der Seat in den Graben, überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrer konnte sein Auto selbständig verlassen und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten Seat wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Sulzbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 1.600 Euro verursachte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in Sulzbach und flüchtete anschließend. Zwischen Mittwoch, 7 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, befuhr der Gesuchte vermutlich mit einem Lkw die Straße "An der Steige" und bog nach links in die Gladiolenstraße ein. Hierbei beschädigte er zunächst ein Schild und im Anschluss eine Gartenmauer. Nach dem Unfall setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. An der Unfallstelle konnten grüne Lackantragungen und orangene Splitter einer Scheinwerferverglasung aufgefunden und sichergestellt werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Heidersbach: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Firmengebäude in Heidersbach. Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und 6 Uhr am nächsten Morgen öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Straße "Am Haag" und gelangten so ins Innere. Anschließend wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet, zwei weitere Türen aufgebrochen und der Inhalt eines Feuerlöschers in einem Raum verteilt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

Mosbach: Vor Polizei geflüchtet - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht Am Donnerstagabend versuchte sich ein Verkehrsteilnehmer durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 19:15 Uhr sollte der 36-Jährige und dessen Mercedes in der Zwingenburgstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem ihm von dem auf der Fahrbahn stehenden Beamten Anhaltezeichen gegeben wurden, bremste er beim Erkennen des Polizisten seinen Pkw ruckartig ab, fuhr auf die angrenzende Parkfläche einer Firma und wendete den Mercedes. Bei diesem Fahrmanöver wurden zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, welche aus Richtung McDonalds heranfuhren, behindert. Anschließend beschleunigte der 36-Jährige seinen Pkw stark in Richtung ARAL-Tankstelle, fuhr dort mit hoher Geschwindigkeit um eine nicht einsehbare Kurve und durch den Tankstellenbereich, bevor er stark beschleunigte und auf die Bundesstraße 27 in Richtung Mosbach auffuhr. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Verfolgung konnte der Pkw zunächst nicht gestoppt werden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mercedes-Fahrer auf seiner weiteren Fahrt andere Verkehrsteilnehmer gefährdete oder gar schädigte, sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

