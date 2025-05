Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mehrere Körperverletzungen, Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung Am frühen Freitagmorgen wurde in Heilbronn ein Mann durch vier Unbekannte verletzt. Gegen 3:15 Uhr sollen die vier Täter in einem Bistro in der Allee nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung auf den 37-Jährigen eingeschlagen haben. Als das Opfer die Polizei rief, flüchteten die Angreifer. Der durch die Schläge verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nun sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht Nach einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung am Donnerstagabend in der Heilbronner Innenstadt sucht die Polizei Zeugen. Gegen 23:20 Uhr sollen circa zehn Personen vor einem Restaurant in der Bahnhofstraße zunächst verbal in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf ergriffen die Beteiligten herumstehende Gläser der Außenbewirtung und begannen diese auf einander zu werfen. Nachdem sich die Auseinandersetzung anschließend in die Badstraße verlagert hatte, ergriffen die Beteiligten mehrere Klappstühle einer dortigen Außenbewirtung und schlugen mit diesen aufeinander ein. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die Unbekannten zu Fuß über die Badstraße in Richtung Götzenturmbrücke. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten mehrere, mutmaßlich beteiligte, Jugendliche im Nahbereich des Tatorts angetroffen und kontrolliert werden. Außerdem wurde ein 24-Jähriger, mit leichten Verletzungen, im Bereich der Götzenturmbrücke auf dem Boden liegend aufgefunden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Neudenau: Motorradfahrer bei Unfall verletzt Am Donnerstagnachmittag hatte ein Motorradfahrer bei Neudenau einen Schutzengel an Bord. Gegen 15:30 Uhr war der 28-Jährige auf seiner Yamaha, gemeinsam mit weiteren Motorradfahrern, auf der Allfelder Straße von Neudenau kommend in Richtung Allfeld unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte nahezu frontal mit der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Yamaha in zwei Teile gerissen. Dem 28-Jährigen gelang es vor dem Aufprall von seinem Zweirad abzuspringen. Er kam einige Meter weiter im Gebüsch zum Liegen und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Motorrads musste die Strecke voll gesperrt werden.

Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung gesucht Nachdem ein Mann am Samstagabend in Heilbronn niedergeschlagen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 18:45 Uhr sollen zwei Männer den 23-Jährigen in der Fleiner Straße, vor einer Bäckerei, zunächst angesprochen und festgehalten haben. Anschließend wurde er mit mehreren Faustschlägen zu Boden gebracht. Als der junge Mann bereits am Boden lag soll einer der Angreifer auf ihn eingetreten haben. Nach dem Angriff flüchteten sie in Richtung Kiliansplatz. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen oder hat möglicherweise Filmaufnahmen des Angriffs gefertigt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

