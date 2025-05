Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Körperverletzung, Einbruch und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht Nachdem ein Unbekannter am Dienstagmorgen einem 47-Jährigen in Heilbronn eine Bierflasche auf den Kopf schlug, sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Die beiden Männer waren zuvor, gegen 10:45 Uhr, in einer Gaststätte am Bahnhof, wegen des Verschwindens eines Smartphones, in Streit geraten. Nachdem sich die Auseinandersetzung auf die Straße verlagert hatte, soll der Täter unvermittelt zugeschlagen und sich anschließend, zusammen mit einem weiteren Unbekannten, in Richtung Innenstadt entfernt haben. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Person 1: - Circa 1,90 Meter groß - Circa 30 Jahre alt - Dunkler Teint - Schlank - Schwarz/dunkel gekleidet - Trug eine Basecap und einen Rucksack bei sich Person 2: - Circa 1,80 Meter groß - Circa 30 Jahre alt - Dunkler Teint - Etwas stämmiger gebaut - Kinnlange/lockige Haare - Schwarz/dunkel gekleidet - Trug eine Basecap und eine Brille Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neckarsulm: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich am Montag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Neckarsulm. Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr öffneten der oder die Täter auf unbekannte Weise die Wohnungstür zur Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sonnengasse und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden Schränke durchsucht und Bargeld entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Möckmühl: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am frühen Dienstagmorgen in Möckmühl. Kurz vor 4 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW die Neuenstadter Straße in Richtung der Ortsmitte von Züttlingen, als ihm ein Fahrzeug auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der BMW-Fahrer mit seinem Pkw nach rechts aus. Dort kollidierte er mit einem VW und einem Audi, welche am Straßenrand geparkt waren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen weiteren VW aufgeschoben. Das Fahrzeug, dass dem 27-Jährigen auf seiner Spur entgegenkam entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unbekannten machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell