Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Unfall verursacht und abgehauen - Wer hat etwas gesehen? Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstag in Adelsheim und flüchtete anschließend. Gegen 6:30 Uhr stellte ein 57-Jähriger seinen Audi Q3 etron auf dem Parkplatz der Justizvollzugsanstalt in der Dr.-Traugott-Bender-Straße ab. Als er um 14:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden und weiße Lackantragungen an der rechten Fahrzeugfront fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem weißen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

