POL-PB: Schwerer Sturz mit S-Pedelec

Salzkotten (ots)

(mb) Bei einem Sturz mit einem S-Pedelec (E-Bike bis 45 km/h) hat sich ein Radfahrer am Donnerstagabend schwere Verletzungen zugezogen.

Um 18.15 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann mit einem E-Bike auf dem Feldweg Berglar vom Kreisverkehr Franz-Kleine-Straße in Richtung Sundern. Bei dem genutzten Elektrofahrrad handelt es sich um ein S-Pedelec, also ein führerscheinpflichtiges Kleinkraftrad, das mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet ist und dessen Tretunterstützung bis 45 km/h ausgelegt ist. Für den Fahrer besteht Helmpflicht. Kurz vor der Einmündung Eiserweg verlor der Radfahrer an der rechten Asphaltkante die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Er fuhr über die Schotterbankette und einen Grünstreifen auf einen Acker. Der 51-Jährige stürzte und schlug vermutlich mit dem behelmten Kopf auf einen Stein. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

