POL-PB: Forstarbeiter mit Traktor verunglückt

Altenbeken-Schwaney (ots)

(mb) Bei einem Arbeitsunfall in einem Waldstück am Urenberg zwischen Altenbeken-Schwaney und Paderborn-Dahl hat ein Forstarbeiter am Donnerstag schwere Verletzungen erlitten.

Ein 45-jähriger Forstarbeiter war gegen 13.00 Uhr in dem Waldstück mit einem Traktor zum Mulchen eines gerodeten Abhangs eingesetzt. Aus bislang ungeklärter Ursache rollte der Traktor den Hang hinunter, überquerte einen Waldweg und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer aus dem Führerhaus geschleudert. Der 45-jährige erlitt schwere Verletzungen. Er rief per Handy seinen Vater an, der den Rettungsdienst alarmierte und zum Unfallort eilte, um die Rettungskräfte zum Unglücksort zu führen. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die Polizei schaltete zu den Untersuchungen am Unglücksort das Amt für Arbeitsschutz ein. Der Traktor wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an.

