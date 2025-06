Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ab kommenden Dienstag wöchentlich: Schutzfrau vor Ort bietet offene Bürgersprechstunde an

Erlensee (ots)

(cb) Polizeihauptkommissarin Julia Koch bietet ab Dienstag, 10. Juni, jeden Dienstag eine offene Bürgersprechstunde an. In der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr ist steht die Schutzfrau vor Ort in den Räumlichkeiten im SHK-Gebäude, Am Rathaus 65b in Erlensee, zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger benötigen hierfür keinen Termin.

Offenbach, 06.06.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

