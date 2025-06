Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streit unter Männern eskalierte: eine Person verletzt und Mann rief rassistische Parolen: Verbringung in Fachklinik

1. Streit unter Männern eskalierte: eine Person verletzt - Offenbach

(cb) Zwei Männer im Alter von 64 Jahren und 33 Jahren geraten am Freitag, gegen 18.50 Uhr, in der Mathildenstraße in Streit. Während der Auseinandersetzung soll der Ältere den Jüngeren im Nacken mit einem spitzen Gegenstand oberflächlich im Nacken verletzt haben. Die hinzugerufenen Ordnungshüter konnten den Angreifer direkt vor Ort vorläufig festnehmen. Auf der Dienststelle erfolgte unter anderem die erkennungsdienstliche Behandlung des Mannes, bevor er nach Hause entlassen wurde. Die zuständige Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 64-Jahre alten Tatverdächtigen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Mann rief rassistische Parolen: Verbringung in Fachklinik - Offenbach

(cb) Ein 33-Jähriger, welcher am Freitagabend durch einen Angriff im Bereich des Nackens Verletzungen davontrug (wir berichteten) soll am gleichen Abend, zwischen 21 Uhr und 21.20 Uhr, im Bereich der Unteren Grenzstraße/ Lämmerspieler Weg in Offenbach rassistische Parolen gerufen haben. Da er sich beim Eintreffen der Polizeibeamten offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, verbrachten ihn die Ordnungshüter in eine Fachklinik. Die Staatsschutzabteilung bittet unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um sachdienliche Hinweise.

