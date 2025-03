POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtige nach Raub auf Juwelier in Untersuchungshaft - Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 10.02.2025, 15:03 Uhr und 18.03.2025, 15:06 Uhr

Warendorf (ots) - Am Sonntag (30.03.2025) um 12.10 Uhr kam es in Telgte auf der Wolbecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Telgter befuhr mit seinem Fahrzeug die Wolbecker Straße in Richtung stadtauswärts. Beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw kam es zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen wobei Sachschaden entstand. Der Telgter hielt an und ging zum geparkten Fahrzeug. Anschließend ...

mehr