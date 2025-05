LPI-GTH: Zeugensuche

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Am 16. Mai, gegen 13.00 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Straße "Leinagrund" in Finsterbergen. Dort geriet ein Lackierbetrieb in Brand. Im weiteren Verlauf brannte die Lackierhalle vollständig aus. Ein benachbartes Wohngebäude wurde außerdem leicht beschädigt. Zwei Personen (m/37, m/45) wurden leicht verletzt. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Finsterbergen und Engelsbach wurde zeitweise voll ...

mehr