Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Parfüm aus Drogeriemarkt - Fotofahndung

Essen (ots)

45289 E.-Burgaltendorf: Am 7. Mai dieses Jahres stahl ein unbekannter Mann mehrere Parfümflakons aus einem Drogeriemarkt auf der Alten Hauptstraße. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Unbekannten.

Gegen 16 Uhr betrat der Mann das Geschäft und verstaute verschiedene Flakons in Kulturtaschen, die er wiederum in einem Regal lagerte und das Geschäft verließ. Kurze Zeit später betrat er erneut den Drogeriemarkt, verstaute die Kulturtaschen unter seiner Jacke und verließ das Geschäft in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wurde von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/148228

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Fahndungstitels per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell