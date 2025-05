Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am 16. Mai, gegen 13.00 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Straße "Leinagrund" in Finsterbergen. Dort geriet ein Lackierbetrieb in Brand. Im weiteren Verlauf brannte die Lackierhalle vollständig aus. Ein benachbartes Wohngebäude wurde außerdem leicht beschädigt. Zwei Personen (m/37, m/45) wurden leicht verletzt. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Finsterbergen und Engelsbach wurde zeitweise voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Eine Brandwache wurde durch die Feuerwehr gestellt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Brandortermittlungen aufgenommen, die kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort werden am heutigen Tag fortgesetzt. Eine Begehung durch die Kriminalpolizei ist jetzt möglich. Nach derzeitigem Stand wird von einem fahrlässigen Umgang mit brennbaren oder nachglühenden Stoffen ausgegangen. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

