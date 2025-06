POL-OF: Verletzter bei Brand im Mehrfamilienhaus

Maintal (ots) - (lei) Ein gegen 16 Uhr gemeldetes Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Goethestraße in Bischofsheim hat am Freitagnachmittag Feuerwehr und auch Polizei ausrücken lassen. Der Brand, der in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen war, entwickelte sich rasch zum Vollbrand, der nach etwa einer halben Stunde gelöscht werden konnte. Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner mussten den Gebäudekomplex ...

